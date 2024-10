Fremondoweb.com - Accadde oggi: 18 ottobre, nasce il derby della Madonnina

Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 181908 si giocò il primomilanesestoria che però non venne disputato in terra italiana. Milan-Inter, infatti, nacque a Chiasso, in Svizzera, e si tenne in occasioneCoppa Chiasso, torneo a inviti alla sua terza edizione Continua L'articolo: 18ilproviene da Fremondoweb.