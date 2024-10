Abodi "Trasparenza Sinner cristallina, protesta Settebello civile" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro per lo Sport e Giovani difende il numero 1 del tennis mondiale e la nazionale di pallanuoto ROMA - "Lo sport ha bisogno di trasformazione digitale, per essere sempre più competitivo, non soltanto nell'ambito dei grandi avvenimenti, la gestione della sicurezza, salute, ma anche per la nar Ilgiornaleditalia.it - Abodi "Trasparenza Sinner cristallina, protesta Settebello civile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro per lo Sport e Giovani difende il numero 1 del tennis mondiale e la nazionale di pallanuoto ROMA - "Lo sport ha bisogno di trasformazione digitale, per essere sempre più competitivo, non soltanto nell'ambito dei grandi avvenimenti, la gestione della sicurezza, salute, ma anche per la nar

Il ministro Abodi a “L’altra Italia” : “Lo sport è una difesa immunitaria sociale” - Sul tennista azzurro, Abodi ha aggiunto che “non è un patrimonio solo sportivo, perché i trofei vinti e non vinti hanno portato in dote anche comportamenti, affermazione e testimonianze delle quali abbiamo bisogno tanto quanto le medaglie”. Ritengo più censurabile il senso della sfida a un parere del ministero da parte di Sticchi Damiani. (Sportface.it)

Sport a scuola - Abodi : “Alle elementari affidato alla buona volontà dei maestri. In 13 mila scuole mancano le palestre” - In 13 mila scuole mancano le palestre” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi alla festa del Foglio. Ci scopriamo un paese sportivo quando ci sono le grandi competizioni, ma il valore dello sport è dato dalla quotidianità ". "In 13mila scuole mancano le palestre, non si deve perdere di vista la centralità dello sport dal punto ... (Orizzontescuola.it)

Varie : Ausili Sportivi - Abodi "Opportunità per persone con disabilità " - "Lavoriamo per uno sport sempre più inclusivo e accessibile", ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani ROMA - Pubblicato l'Avviso che dispone le procedure per l'accesso alle risorse destinate all'acquisto di ausili sportivi da mettere a disposizione, in uso gratuito, delle persone con disa . (Ilgiornaleditalia.it)