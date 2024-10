Comingsoon.it - A Real Pain: recensione del film con Jesse Eisenberg e Keiran Culkin

Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)racconta la storia di due cugini che partono per un viaggio alla scoperta del dolore: della storia, familiare e loro privato. Come un Woody Allen per millennial, più nevrotico e molto più pessimista; ma in mezzo c'è dell'altro, e non tutto torna. Ladi Adi Federico Gironi