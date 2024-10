Forlitoday.it - A Modigliana il conto delle sole urgenze della seconda alluvione è di 700mila euro, lesionato un ponte che dovrà essere abbattuto

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Solo per gli interventi di somma urgenza, l'del 18 settembre scorso, costerà per il comune di, più un importo ancora da calcolare per la ricostruzione, che andrà a sommarsi a quello record da 108 milioni diche sono stati riconosciuti come danni