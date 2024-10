Milanotoday.it - A Milano arriva "Cohabs": in 27 nella stessa casa con tutto incluso (a 1.200 euro al mese)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ci sono il forno e il barbecue. Ci sono Netflitxe le amache in giardino. E ci sono altri 26 coinquilini. Aè stato inaugurato il primo appartamento di "", azienda che cura una rete di alloggi in "co living" specializzatafornitura di case arredate, con camere da letto