Zelensky | ‘piano per la vittoria per costringere la Russia alla pace’

"Sono grato a Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, per l'invito dell'Ucraina. I leader europei devono aiutarci a rafforzare le nostre posizioni per porre fine a questa guerra in modo giusto. Presentero' il nostro piano per la vittoria, uno strumento per costringere la Russia alla pace". Cosi' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita

Bruxelles - Zelensky : “Con il ‘piano di vittoria’ la guerra può finire entro il 2025” - A Bruxelles si è aperto il tavolo del Consiglio europeo, al centro il conflitto in Ucraina e la gestione dei migranti. “Dobbiamo rafforzarci ora. Il ‘piano di vittoria’ è stato concepito proprio per questo momento e invito tutti voi a contribuire alla sua realizzazione”, ha detto Zelensky che ha aggiunto: “Se iniziamo ora e seguiamo il piano, possiamo porre fine a questa guerra non più tardi ... (Lapresse.it)

