Violenza sessuale in negozio: la vittima è una ragazzina minorenne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Indagato dalla Procura di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadino cinese di 38 anni, L.R. le sue iniziali, accusato di Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina Bresciatoday.it - Violenza sessuale in negozio: la vittima è una ragazzina minorenne Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Indagato dalla Procura di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadino cinese di 38 anni, L.R. le sue iniziali, accusato dinei confronti di una

Violenza sessuale di gruppo : arresti a Cislago - Gerenzano e Legnano - Non si ferma l’inchiesta per violenze sessuali su minorenni che coinvolge Calabria e Lombardia. . ]. E’ partito tutto nel 2023, quando era finito gli arresti domiciliari anche un giovane di Cislago, per avere usato violenza di gruppo (insieme con altri tre) su due ragazze minorenni a Seminara, nella Piana di Gioia Tauro. (Ilnotiziario.net)

Michael Liguori del Padova condannato per violenza sessuale - la versione della ragazza inguaia il calciatore - Il racconto della ragazza che ha denunciato Michael Liguori inguaia il calciatore, condannato per violenza sessuale: le parole della giovane. (Notizie.virgilio.it)

Violenza sessuale di gruppo contro una minorenne : 9 arresti tra Reggio Calabria e Milano - L’operazione di oggi – sottolinea la Polizia di Stato – è la terza parte di un’unica inchiesta: a fine 2023, in altri due analoghi filoni, sono stati arrestati quattro giovani responsabili di violenza sessuale di gruppo aggravata contro due minorenni della Piana di Gioia Tauro e il mese successivo sono stati arrestati quattro familiari di una delle vittime che avevano tentato di persuadere la ... (Tpi.it)