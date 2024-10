Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 17:45 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Viabilità DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE SUL TRATRTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO è TORNATA REGOLARE LA LINEA PISA-Roma, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 180 MINUTI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 17:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)DEL 17 OTTOBREORE 17.20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE SUL TRATRTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO è TORNATA REGOLARE LA LINEA PISA-, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 180 MINUTI.

