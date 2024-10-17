Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 17:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 17 : 15 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 17. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE SUL TRATRTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. 20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 16 : 30 - TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 16. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTEMENTE RALLENTATA LA LINEA PISA-ROMA PER ACCERTAMENTI DELL’ AUTORITà GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI MARINA DI CERVETERI. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 15 : 30 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE SUL TRATRTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA. VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 15. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTEMENTE RALLENTATA LA LINEA PISA-ROMA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA NEI PRESSI DI MARINA DI CERVETERI. (Romadailynews.it)
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