Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 15:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 12 : 30 - 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCODO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE AURELIA E BOCCEA IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA FLAMINIA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO A VIA DIE DUE PONTI, VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA CASSIA DAL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN INTERNA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA ROMA-FIUMICINO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SULLA FLAMINIA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO A VIA DEI ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 10 : 30 - 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER ... (Romadailynews.it)
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