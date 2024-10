Via Marittima, il doppio senso ancora non c'è ma il semaforo è di nuovo attivo: disagi e polemiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via Marittima, come abbiamo avuto modo di scrivere in questi giorni, è prossima a tornare al doppio senso di marcia dopo due anni dall'istituzione della piste ciclabile e dal conseguente senso unico di marcia verso la Stazione.Un ritorno al passato che ha reso felici sia i commercianti che i Frosinonetoday.it - Via Marittima, il doppio senso ancora non c'è ma il semaforo è di nuovo attivo: disagi e polemiche Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via, come abbiamo avuto modo di scrivere in questi giorni, è prossima a tornare aldi marcia dopo due anni dall'istituzione della piste ciclabile e dal conseguenteunico di marcia verso la Stazione.Un ritorno al passato che ha reso felici sia i commercianti che i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Marittima torna al doppio senso : soddisfazione dei cittadini che chiedono un altro "ripensamento" - . . Come annunciato dallo stesso sindaco Riccardo Mastrangeli qualche giorno fa, ci sarà la riapertura del doppio senso di circolazione su tutta via Marittima fino all'inizio di via don Minzoni. Una notizia che sicuramente ha fatto felici sia i residenti che i commercianti della zona, in evidente. (Frosinonetoday.it)

Via Marittima - sì al doppio senso di marcia ma solo provvisoriamente - Ok definitivo al doppio senso di marcia in via Marittima. Ieri si è svolta l’annunciata riunione tra il direttore dei lavori, i tecnici del comune e il responsabile della sicurezza dell’impresa. Presente anche il sindaco Riccardo Mastrangeli. Si tornerà dunque al doppio senso di marcia nel... (Frosinonetoday.it)

Brt e viabilità : ipotesi ritorno al doppio senso su via Marittima - Lavori su via Marittima per il tracciato del Bus Rapid Transit: il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il vicesindaco e assessore alla mobilità Antonio Scaccia fanno il punto della situazione. “Le operazioni di realizzazione di una infrastruttura importante come il bus elettrico a corsia dedicata... (Frosinonetoday.it)