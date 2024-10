Forlitoday.it - "Verde pubblico trascurato a Ca'Ossi. Impossibile sedersi sulle panchine"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "non curato come dovrebbe. E' quasi impbilesu una delle tantepresenti sul tratto pedonale che affianca l'orto sociale di via Ca Rossa. Ormai l'erba è cresciuta di parecchio e bisognerebbe provvedere".