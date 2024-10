Quotidiano.net - Venier, 'il net zero o è di tutti o non è di nessuno'

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Il Transition Plan è la risposta che ci siamo dati per non perdere la fiducia nel raggiungere il Netemissioni, ndr)". Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefanopresentando il piano per la transizione da 26 miliardi del gruppo. "Dobbiamo centrare gli obiettivi - spiega - per non perdere la visione, ma trasformarla in un pragmatismo visionario per cambiare gli schemi e guardare all'insieme di azioni realizzabili, grandi e piccole, che ci possono aiutare e ci aiuteranno a raggiungere il Netnon solo per Snam, ma anche per il sistema". "Il Net- sottolinea - o è dio di."