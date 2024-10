Uomo trovato morto per strada a Milano, colpito da diverse coltellate: si cerca l’assassino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Uomo di trent'anni è stato trovato morto a Milano: è stato accoltellato. La polizia ha svolto i rilievi del caso per cercare di risalire al volto dell'assassino. Fanpage.it - Uomo trovato morto per strada a Milano, colpito da diverse coltellate: si cerca l’assassino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi trent'anni è stato: è stato accoltellato. La polizia ha svolto i rilievi del caso perre di risalire al volto dell'assassino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato il cadavere di un uomo nel parcheggio sotterraneo di piazza Dante - A trovarlo un custode del parcheggio che. . Il giovane è stato trovato la scorsa notte all'interno di un'auto parcheggiata nel parcheggio sotterraneo 'City Park' in piazza Dante, in pieno centro cittadino. . Giallo a Genova per il ritrovamento del cadavere di un venticinquenne di nazionalità tunisina. (Genovatoday.it)

Livorno : cadavere di un uomo trovato nei Fossi. Indaga la polizia - Macabro ritrovamento a Livorno. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'alba di oggi, 15 ottobre 2024, nei "fossi", sugli scali delle Macine vicino alla Dogana d'acqua L'articolo Livorno: cadavere di un uomo trovato nei Fossi. Indaga la polizia proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

L'uomo trovato nascosto nel bagno del treno - col finto viagra e 682 pasticche - Un uomo di 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di pasticche di droga e di "simil viagra". . . . Si è nascosto nel bagno del treno e lì è stato arrestato. (Today.it)