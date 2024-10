Latinatoday.it - Un’ondata di solidarietà per la sindaca Celentano vittima di body shaming

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non ha lasciato indifferenti il messaggio lanciato dalladi Latina Matildeandata contro gli hater che in questi mesi sono tornati alla carica con offese sui social per il suo aspetto fisico e per il suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. “E’ intollerabile che debba