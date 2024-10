Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 ottobre, Damiano a un passo dalla cattura di Torrente: Viola in ansia

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda venerdì 18su Rai 3, alle 20.50: Alberto lascia Napoli? La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Don Antoine cerca di capire Manuelè sempre più in: ha intuito chesta per compiere una mossa rischiosa e teme per la sua incolumità. Il poliziotto è infatti ormai a un