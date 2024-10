Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 18:10

(Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno a che ora esce Rina per di giornale Israele e Stati Uniti hanno preso di mira Le Milizie alleati dell’Iran inserire nello Yemen commissi dei bombardieri pesanti la Siria i livelli juti nello Yemen e svelare libere a Massa Gazza appartengono tutti alla classe di resistenza guidato dall’ Iran che il primo ottobre ha lasciato un attacco missilistico su Israele che diventa giurato dimenticarsi me la attacco dell’Iran ha scatenato la preoccupazione tutto il mondo chi è quella che è già una guerra su più fronti deve trasformarsi in un conflitto regionale totale Esercito Italiano ordinato le votazioni di una zona nel sud del Libano in vista di un attacco pianificato intanto la vicepresidente americana kamala Harris ha fatto sapere di aver lavorato con i medici dell’esercito Per fare ciò che l’America deve ...