Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 17:10

(Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno ha un’apertura di giornale unifil ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani ma in serata l’esercito dello stato ebraico Ha ribadito che la missione ONU non è un obiettivo oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto tiene un’informativa al parlamento ieri il nuovo Raid su Beirut con 16 morti e 52 feriti è stato distrutto un intero villaggio pronto il piano per rispondere al attacco dell’Iran delle primo ottobre secondo la CNN sarà limitata ad obiettivi militari non ho punterà di impianti nucleari o petroliferi a prendere Giorgia Meloni sarà domani in Giordania per un colloquio con il re Abdallah II e poi a Beirut dove incontrerà il primo ministro libanese in Italia una manovra seria e di buon senso con queste parole la Premiere Giorgia Meloni ha commentato ...