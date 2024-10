Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 10:10 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio e di buon senso con queste parole la premier Giorgia Meloni ha commentato la legge di bilancio 2020 5 e spiegano che i conti sono in ordine senza aumentare le tasse vite sui fondi alla sanità prof i medici 880 milioni uno scandalo il MEF smentisce sono 2,3 miliardi in più a Bruxelles oltre un’ora di vertice notturno tra meloni per gli anni femminili europeo che si apre oggi gli Stati Uniti Hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli hot in Yemen utilizzando anche i Bombardieri Stealth B2 lo ha annunciato il centro come in una nota specificando che l’utilizzo di questo tipo di aerei dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario e in qualsiasi momento ovunque ogni cliente ha denunciato ancora nuovi attacchi ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 10:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio e di buon senso con queste parole la premier Giorgia Meloni ha commentato la legge di bilancio 2020 5 e spiegano che i conti sono in ordine senza aumentare le tasse vite sui fondi alla sanità prof i medici 880 milioni uno scandalo il MEF smentisce sono 2,3 miliardi in più a Bruxelles oltre un’ora di vertice notturno tra meloni per gli anni femminili europeo che si apre oggi gli Stati Uniti Hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli hot in Yemen utilizzando anche i Bombardieri Stealth B2 lo ha annunciato il centro come in una nota specificando che l’utilizzo di questo tipo di aerei dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario e in qualsiasi momento ovunque ogni cliente ha denunciato ancora nuovi attacchi ...

