Liberoquotidiano.it - Ucraina: Scholz, 'su prestito 50 mld Europa farà sua parte, segnale a Putin'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - Suldi 50 miliardi di dollari all'derivanti dagli asset 'congelati' alla Russia "l'sarà in grado di fare la sua" e in tal sentoin modo "si decida molto rapidamente, in modo da inviare unchiaro che questi fondi sono disponibili. Allo stesso tempo questo è unal presidente russo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf, in una conferenza stampa al termine del summit Ue a Bruxelles.