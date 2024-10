Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il candidato alla presidenza Usa: "Non avrebbe mai dovuto permettere che iniziasse il conflitto" La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra Sbircialanotizia.it - Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il candidato alla presidenza Usa: "Non avrebbe mai dovuto permettere che iniziasse il conflitto" Latra, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr. Donald, alla fine, punta il ditoil presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina : Scholz - 'no a pace dettata - sì a nuova conferenza pace con Russia al tavolo' - Lo ha detto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa a Bruxelles, rimarcando come la pace tra Kiev e Mosca non debba essere una "pace dettata". (Adnkronos) - "E' importante esserci seduti tutti allo stesso tavolo alla conferenza di pace di Burgenstock, in Svizzera, e deve esserci un'altra conferenza di pace, come Zelensky ha detto, con la partecipazione della Russia". (Liberoquotidiano.it)

Truppe nordcoreane in Ucraina in guerra al fianco della Russia - perché Putin li ha voluti? Che ruolo svolgono? Cosa avrà Kim in cambio? - La Corea del Nord è pronta a combattere al fianco della Russia in Ucraina? È noto che Pyongyang ha fornito munizioni e missili per aiutare la Russia a portare avanti la sua... (Ilmessaggero.it)

Ucraina : Zaluzhny - 'uscire da guerra prolungata con Russia quasi impossibile' - . A mio parere personale, una via d'uscita da questa guerra prolungata sembra quasi impossibile", ha aggiunto l'ex generale. Londra, 17 ott. (Adnkronos) - Valeri Zaluzhny, ex comandante in capo dell'esercito ucraino e attuale ambasciatore di Kiev a Londra, ha dichiarato al Kyiv Independent che è quasi impossibile uscire dallo stato di guerra "prolungata" con la Russia. (Liberoquotidiano.it)