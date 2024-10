Uboldo Vendramin a I Fatti Vostri fa il ritratto di Anna Falchi

Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’artista performer Fabriziodiè stato ospite del programma di Raidue “I”: anche qui, come già fatto in tante altre trasmissioni televisive e manifestazioni, ha dato il meglio di sé nell’esibizione che lo ha reso famoso: realizzare ritratti al contrario. E’ stata una vera sorpresa, per la conduttrice, scoprire