Palermotoday.it - Tributo ai Beatles in piazza al Cantavespri: Mimmo La Mantia alla chitarra, al piano Francesco Amato

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)aiquesta domenica a pranzo aldove è in corso la rassegna Palermo in jazz.alforte ripercorreranno i successi del famoso quartetto di Liverpol in modo del tutto originale e acustico.Nello storico contesto del