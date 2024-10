Traffico Roma del 17-10-2024 ore 14:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori a via di Donna Olimpia 3 a via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia restringimento di carreggiata e divieti di sosta per lavori in via di Santo Stefano Rotondo la strada è chiusa al transito le linee 117 117 di da piazza San Giovanni in Laterano transitano lungo via dell’Ambaradam e via della Navicella sulla tangenziale est nel tratto della detta Olimpica proseguono lavori e restringimenti nel tratto tra Salaria e Tor di Quinto per installare una barriera spartiTraffico ricordiamo che lavori sono a Anas rete tram proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete e tram viaggio sul bus a viale delle Province lavori Italgas all’altezza del civico 154 La strada è chiusa al transito in direzione per verso Piazzale delle ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 14:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori a via di Donna Olimpia 3 a via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia restringimento di carreggiata e divieti di sosta per lavori in via di Santo Stefano Rotondo la strada è chiusa al transito le linee 117 117 di da piazza San Giovanni in Laterano transitano lungo via dell’Ambaradam e via della Navicella sulla tangenziale est nel tratto della detta Olimpica proseguono lavori e restringimenti nel tratto tra Salaria e Tor di Quinto per installare una barriera spartiricordiamo che lavori sono a Anas rete tram proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete e tram viaggio sul bus a viale delle Province lavori Italgas all’altezza del civico 154 La strada è chiusa al transito in direzione per verso Piazzale delle ...

Cortona - lavori in corso : un giorno di chiusura per via Roma - . In questa fascia oraria saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata), nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Repubblica e il civico numero 23. Arezzo, 15 ottobre 2024 – Cortona, lavori in corso: un giorno di chiusura per via Roma Giovedì 17 ottobre non si potrà circolare nella parte alta, cambia la viabilità nel centro storico Per consentire l’apertura di un ... (Lanazione.it)

A scuola di sera in un liceo di Roma : il disagio per lavori di adeguamento sismico - . L'articolo A scuola di sera in un liceo di Roma: il disagio per lavori di adeguamento sismico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La vicenda degli studenti del liceo scientifico e delle scienze umane Teresa Gullace di Roma - come riporta RomaToday - evidenzia un grave disagio legato ai lavori di adeguamento antisismico della loro scuola. (Orizzontescuola.it)