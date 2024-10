Torino, Coco si racconta: «Toro? Percepisco l’affetto dei fan, al fantacalcio non mi sono preso. E su Vanoli vi dico che…» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Saul Coco si racconta, il difensore del Torino come un fiume in piena sul suo arrivo in Italia, la Serie A, la morte sfiorata, i tifosi granata e tanto altro Come un fiume in piena Saul Coco si racconta. Sui canali ufficiali del Torino il difensore ha parlato della sua storia, sino ad arrivare al Calcionews24.com - Torino, Coco si racconta: «Toro? Percepisco l’affetto dei fan, al fantacalcio non mi sono preso. E su Vanoli vi dico che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Saulsi, il difensore delcome un fiume in piena sul suo arrivo in Italia, la Serie A, la morte sfiorata, i tifosi granata e tanto altro Come un fiume in piena Saulsi. Sui canali ufficiali delil difensore ha parlato della sua storia, sino ad arrivare al

Torino - Coco : “Sento affetto dei tifosi - obiettivo più di cinque gol” - In una occasione ho la malaria e sono rimasto bloccato in ospedale per tre giorni, nella seconda ho avuto uno scontro di gioco e mi sono rotto entrambi i polsi oltre ad un colpo forte alla testa”. Ho fatto una scommessa con i miei compagni: se faccio più di cinque gol mi taglio i capelli. Ho passato dei momenti molto difficili nel corso della mia vita. (Sportface.it)

Torino - Coco insostituibile e che impatto per Adams : la classifica dei minuti impiegati - La sosta del campionato di ottobre in casa Torino è coincisa con la contestazione al dt Davide Vagnati per via alcune dichiarazioni riguardanti... (Calciomercato.com)

Lazio - che personalità a Torino! Guendouzi - Dia e Noslin rendono vana la rimonta targata Adams-Coco - Vanoli ritrova due pedine fondamentali in difesa come Vojvoda e Coco, mentre in attacco viene confermato Sanabria al fianco. Tavares e Dia trascinano la Lazio, mentre al Torino non basta l’ennesimo gol di Adams per portare a casa punti preziosi: nel finale arrivano i lampi di Noslin e Coco , e alla fine sono i biancocelesti a prevalere per 2-3 sul campo dei granata nella sesta giornata di Serie A. (Gazzettadelsud.it)