Terrore in strada | donna e figlia di 3 anni molestate i passanti cercano di linciare l’uomo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo pakistano di 32, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, ha molestato unae la sua bambina di tre, scatenando l’ira di un folto gruppoche sono intervenuti per difenderle. Sul posto, per evitare chevenisse linciato, sono dovute intervenire le volanti della polizia. Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì 16 ottobre a Taranto, in via Oberdan, nei pressi dell’intersezione con via Monfalcone. Secondo quanto riportato dai testimoni e dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, il 32enne avrebbe cominciato a molestare pesantemente unae la, che si trovava seduta in un passeggino. La madre, spaventata, ha iniziato a urlare e così ha attirato attenzione e chiesto aiuto alle persone che stavano passeggiando.