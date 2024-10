Ternitoday.it - Terni, minaccia con taglierino una donna e le sottrae la borsa con 700 euro al suo interno: arrestato 39enne

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)unacon ilndole lacon la suo700. Per questo fatto, accaduto in città lo scorso 3 ottobre, i carabinieri dihanno tratto in arresto unnigeriano senza fissa dimora e gravato da precedenti. L’uomo è stato rintracciato nella serata