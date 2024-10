Oasport.it - Tennistavolo, Gaia Monfardini e Giorgia Piccolin superano il primo turno agli Europei

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Buone notizie arrivano in ottica Italia ddi2024 a Linz (Austria). Oggi è stata la giornata in cui sono iniziati gli incontri dei tabelloni di singolare e al femminile hanno superato ilha vinto una bella partita ai trentaduesimi contro la n.96 del ranking mondiale, la lussemburghese Sarah De Nutte: finisce 4-2 (11-5, 10-12, 11-6, 11-8, 9-11, 11-9) in favore dell’azzurra che domani tornerà per la sfida di sedicesimi di finale alle ore 18.50 al tavolo 3contro la tedesca Nina Mittelham (n. 23): servirà una bella impresa.ha rispettato il pronostico e ha sconfitto per 4-1 (11-7, 11-9, 11-3, 6-11, 12-10) la giovane tedesca Sophia Klee (n. 235) e alle 17.10 sarà opposta al tavolo 3 alla romena Andreea Dragoman (n. 99): sarà una sfida più difficile.