Tennis: Torneo Osaka. Fuori Mertens, Bouzkova e Avanesyan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai quarti invece la francese Parry Osaka (GIAPPONE) - Elise Mertens ed Elina Avanesyan escono di scena al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. La belga, terza testa di Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Fuori Mertens, Bouzkova e Avanesyan Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai quarti invece la francese Parry(GIAPPONE) - Eliseed Elinaescono di scena al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. La belga, terza testa di

WTA Osaka 2024 - risultati 17 ottobre : approda ai quarti Diane Parry. Costretta al ritiro Elise Mertens - Si disputano gli ultimi quattro ottavi di finale dei Japan Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250: sul cemento outdoor di Osaka, in Giappone, si allinea ai quarti di finale il tabellone di singolare femminile, ormai privo di azzurre ancora in corsa. Stagione sulle montagne russe, lo ammetto” WTA 250 OSAKA – RISULTATI 17 OTTOBRE Ottavi di finale Ana Bogdan (Romania, Q) b. (Oasport.it)

WTA Osaka - Andreescu subito fuori - Bogdan sorprende Kudermetova - bene Mertens - La ceca troverà Ana Bogdan che ha allungato il periodo negativo di Veronika Kudermetova, battendola con un doppio 6-2 imperioso. . Una prestazione davvero negativa per la canadese che rientrava dopo un mese e mezzo dallo US Open e non è apparsa in condizione. Vittoria a fatica per la testa di serie numero 4 Marie Bouzkova che ha sconfitto 7-6(6) 2-6 6-3 la giapponese Uchijima in due ore e tre ... (Oasport.it)