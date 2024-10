Bresciatoday.it - Tachigrafi falsati sui tir: camionisti multati per oltre 40mila euro

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cronosui tir: 20 ie sanzioni per. Sono i numeri resi noti dalla Polizia Locale e relativi alla falsificazione dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo degli autisti: come previsto dal regolamentopeo, quello in vigore è stato