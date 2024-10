Super Fibra WindTre | Internet e chiamate a 2299€ per i clienti mobile

.com - Super Fibra WindTre: Internet e chiamate a 22,99€ per i clienti mobile

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ha lanciato una nuova offerta chiamata “”, disponibile al prezzo competitivo di 22,99€ al mese. Questa tariffa offre una connessionea banda ultralarga, ideale per chi cerca velocità e affidabilità a un costo contenuto. Questa offerta consente di portare la velocità e la stabilità dellaottica direttamente a casa, a un prezzo competitivo e con vantaggi esclusivi per chi è già clientedell’operatore arancione. OffertaOfferta Sky:, TV Ultra HD e cinema a soli 35,80€ entro il 27 ottobre: connessione ultraveloce a prezzo competitivo Caratteristiche principali dell’offerta:ad alta velocità: Con, gli utenti possono beneficiare di una connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.