Europa.today.it - "Sulla Sanità Giorgia Meloni dice il falso, siamo al minimo storico degli ultimi 15 anni"

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "In tutto il mondo la spesa sanitaria pubblica si misura in percentuale col Pil. Si fanno così confronti internazionali e così ragionano le grandi organizzazioni come l'Ocse, L'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. E in rapporto al Pil, i numeri che ha datocome