Storie da Museo | da sabato 19 ottobre ripartono gli appuntamenti rivolti agli anziani con Alzheimer

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 172024 –da: da19glicone decadimento cognitivo e a chi se ne prende cura presso ildelle Terre Nuove e Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno Nella convinzione che l’incontro con l’arte, la storia e la cultura sia portatore di un benessere profondo e di un significato che ancora oggi si fatica a definire e misurare, il Comune di San Giovanni Valdarno e MUS.E, in collaborazione con il sistema Musei Toscani per l', proseguono il loro impegno per rendere i musei sempre più accessibili ai “pubblici speciali” che desiderano frequentarli, viverli, capirli. Fra questi un’attenzione speciale è riservatacon fragilità.