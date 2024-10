Stop ai test d’ingresso a Medicina: fare il medico sarà questione di merito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laurea in Medicina: cosa cambia con lo Stop ai test di ingresso Ci sono medici che non amano essere chiamati eroi, c’è chi non desidera nemmeno che sia usata la parola missione. In parte li capisco, da persona iscritta alla facoltà di Medicina, perché i camici bianchi sono spesso e volentieri bistrattati da un Paese Stop ai test d’ingresso a Medicina: fare il medico sarà questione di merito L'Identità. Lidentita.it - Stop ai test d’ingresso a Medicina: fare il medico sarà questione di merito Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laurea in: cosa cambia con loaidi ingresso Ci sono medici che non amano essere chiamati eroi, c’è chi non desidera nemmeno che sia usata la parola missione. In parte li capisco, da persona iscritta alla facoltà di, perché i camici bianchi sono spesso e volentieri bistrattati da un PaeseaiildiL'Identità.

Stop ai test di Medicina - Fabbri : "Coronamento di una visione lungimirante avviata a Ferrara" - La notizia dello stop ai test di accesso a Medicina, con l'ingresso condizionato a una graduatoria nazionale dopo un semestre di frequentazione e del superamento di tutti gli esami, presentata in Senato presentata in Senato e subordinata ai tempi parlamentari per la sua introduzione, è stata... (Ferraratoday.it)

Medicina - stop a numero chiuso e test ingresso per corsi di laurea - Stop ai test di ingresso alla Facoltà di Medicina: è la novità presentata oggi in Senato, il governo punta a introdurla già dal prossimo anno accademico 2025-26. Servizio di Pierachille Dolfini The post Medicina, stop a numero chiuso e test ingresso per corsi di laurea first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Numero chiuso a Medicina - Alaia (IV) : "Bene via libera a primo stop - Parlamento accoglie nostre sollecitazioni" - "Il via libera della 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso alla facoltà di Medicina, abolendo il numero chiuso al primo semestre e consentendo a tutti gli aspiranti medici di iscriversi senza dover sostenere i tradizionali test d’ingresso, è un... (Avellinotoday.it)