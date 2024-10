Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa in Tv: l’Ubersetto sarà alla Domenica Sportiva

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In vetta al campionato di Seconda "F" e ancora imbattuto, perarriva un’altra bella soddisfazione. La società gialloblù, infatti,ospitecon una larga delegazione composta da quattordici elementi fra dirigenti, staff e giocatori, la storica trasmissione della Rai in onda su Rai Due alle ore 22,40. "Siamo orgogliosi – spiega il direttore generale Fabio Paroli – di essere stati invitati a partecipare come pubblico, è un’emozione veramente forte. Saremo presenti con una rappresentanza della dirigenza e dello staff tecnico più un gruppo di giocatori che hanno accolto questo invito con entusiasmo". Peruna giornata doppiamente speciale: alle 15,30 la squadra di De Luca riceverà la Modenese, seconda a -1.