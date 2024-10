Six Kings Slam: Jannik Sinner batte Novak Djokovic e vola in finale (6-2 6-7 6-4) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic e va dritto in finale al Six Kings Slam. Quattro giorni dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Shanghai, l’altoaltesino ha sfidato il serbo, numero 4 del ranking Atp. La sfida è nella semifinale del Six Kings Slam, a Riad. Ed è stata al cardiopalma con il primo set vinto da Sinner per 6-2, mentre il secondo è stato vinto da Djokovic con 6-7 e un maggiore equilibrio con il serbo. Infine l’azzurro ha recuperato con il terzo set: 6-4. «Siamo tutti e due un po’ stanchi ma siamo rimasti in partita. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita», ha dichiarato Jannik Sinner, dopo la vittoria. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha battutoe va dritto inal Six. Quattro giorni dopo la vittoria nelladel Masters 1000 di Shanghai, l’altoaltesino ha sfidato il serbo, numero 4 del ranking Atp. La sfida è nella semidel Six, a Riad. Ed è stata al cardiopalma con il primo set vinto daper 6-2, mentre il secondo è stato vinto dacon 6-7 e un maggiore equilibrio con il serbo. Infine l’azzurro ha recuperato con il terzo set: 6-4. «Siamo tutti e due un po’ stanchi ma siamo rimasti in partita. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo possa essere una grande partita», ha dichiarato, dopo la vittoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam - Sinner batte ancora una volta Djokovic e vola in finale - Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic in tre set, 6-2 6-7 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Grazie a tutto il. . "Abbiamo giocato la finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi un pò stanchi, ma abbiamo cercato di rimanere lì. (Gazzettadelsud.it)

Six Kings Slam - Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in semifinale - Il primo set è stato dominato dall’azzurro, che non ha concesso neanche una palla break. In finale l’altoatesino incontrerà il vincitore tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, che si sfidano stasera subito dopo il match tra Sinner e Nole. Jannik Sinner approda in finale al Six Kings Slam, il torneo esibizione dal ricchissimo montepremi che si tiene a Riad, in Arabia Saudita. (Lettera43.it)

Six Kings Slam - Sinner batte Djokovic e vola in finale - Al vincitore andranno sei milioni di dollari.  A pochi giorni dalla finale di Shanghai, Jannik Sinner torna a battere Novak Djokovic. L’attuale numero 1 del mondo ha sconfitto il giocatore che è stato più tempo di tutti in vetta al ranking conquistando così la finale del Six Kings Slam, l’esibizione più ricca di sempre che si gioca in Arabia Saudita. (Lapresse.it)