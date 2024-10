Sinner, sfida a Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sinner-Djokovic, la rivincita. Oggi a Riad va in scena la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l’azzurro e il serbo. Jannik, nel turno precedente, ha battuto nettamente in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole invece era già qualificato di diritto alla semifinale, proprio come, dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic andrà in scena oggi, 17 ottobre, alle 18.30 ora italiana. Si tratta dell’ennesima sfida tra i due, che domenica scorsa si sono affrontati nella finale del Masters 1000 di Shanghai, con il trionfo dell’azzurro in due set. In totale i precedenti tra i due sono nove, con un parziale che sorride ancora a Djokovic: 5 vittorie contro le 4 dell’altoatesino. .com - Sinner, sfida a Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, la rivincita. Oggi a Riad va in scena ladel Six, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l’azzurro e il serbo. Jannik, nel turno precedente, ha battuto nettamente in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole invece era già qualificato di diritto alla, proprio come, dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Il match tra Jannike Novakandrà in scena oggi, 17 ottobre, alle 18.30 ora italiana. Si tratta dell’ennesimatra i due, che domenica scorsa si sono affrontatifinale del Masters 1000 di Shanghai, con il trionfo dell’azzurro in due set. In totale i precedenti tra i due sono nove, con un parziale che sorride ancora a: 5 vittorie contro le 4 dell’altoatesino.

