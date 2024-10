Sinner, sfida a Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sinner-Djokovic, la rivincita. Oggi a Riad va in scena la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l'azzurro e il serbo. Jannik, nel turno precedente, ha battuto nettamente in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole invece era già qualificato di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, la rivincita. Oggi a Riad va in scena ladel Six, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l'azzurro e il serbo. Jannik, nel turno precedente, ha battuto nettamente in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole invece era già qualificato di

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SIX KINGS SLAM 2024 OGGI Giovedì 17 ottobre Ore 18:30 Sinner (ITA)-Djokovic (SRB) – Diretta tv su ... (Oasport.it)