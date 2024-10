Lanazione.it - Simone Gemini, portavoce di Libera Castiglioni: “Il teatrino della Provincia”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – “Ogni atto posto in essere dall’Amministrazionele di Arezzo assomiglia sempre di più ad avanspettacolo di infimo livello.” Così si esprimedi, che prosegue: “Dobbiamo uscire dalla querelle che si è creata intorno al nome del Presidente Polcri, perché il problema non è soltanto lui. Il bilancio di previsione non poteva certo approvarselo da solo, le responsabilità vanno equamente divise con i consiglierili che hanno votato a favore.è sconcertata e profondamente delusa per questa deriva a seguitoquale quella che avrebbe dovuto essere la “casa dei Comuni” si è ormai platealmente rivelata come un ente divisivo ed autoreferenziale, le cui scelte ed i cui programmi non tengono conto in modo equo delle istanze di tutti i territori”.