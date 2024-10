Lanazione.it - Siena e provincia flagellate dalla pioggia. Straripano fossi. Autopalio allagata

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Un temporale fortissimo che dal pomeriggio di giovedì fino a sera ha scaricato quantitativi molto importanti di acqua.vivono ore di disagio a causa del maltempo del pomeriggio di giovedì 17 ottobre. In Toscana le allerte sono gialla e arancione. Il territorio senese è in giallo. La diretta del maltempo in Toscana Per quanto riguarda, c’è stato l’allagamento di una strada nella zona di San Miniato, con l’interruzione della circolazione. Nella zona di Ampugnano invece c’è stato lo straripamento di un fosso con, anche qui, una strada invasa dal fango. Diversi i disagi anche nella zona di Sovicille, con il crollo di un muretto nella zona di Malignano. Chiusa una strada a causa dell’acqua che ha invaso tutto. Ma allagamenti vengono registrati anche in diverse zone dell’, in particolare aNord.