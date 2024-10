Settebello e la protesta a Parigi 2024, squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 dollari (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi 2024 in seguito al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6dial, con un ammenda di 50.000da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per laavvenuta alle Olimpiadi diin seguito al

