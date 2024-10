Trentotoday.it - Sequestrati 73 chili di prodotti scaduti nell'impianto alimentare trentino

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Guardia di finanza di Trento ha sequestrato 73di materie prime utilizzate per produzioni alimentari, luppolo e licheni in particolare, scadute o prive di elementi in grado di stabilire tracciabilità, origine e data di lavorazione. Nei guai è così finito undi produzione