Novaratoday.it - Scoperta dalla polizia rete di neonazisti minorenni, perquisizioni anche a Novara

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Coinvolgel'indagine delladi Milano contro l'incitamento alla violenza per motivi razziali che ha portato ad una serie diin tutta Italia nei confronti di 12 persone, tutte giovanissme, indagate per il reato di propaganza e istigazione a delinquere per motivi