Ilfoglio.it - Schlein Parthenope: esplode la Campania di De Luca e ora Liguria e Umbria sono date "per perse"

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) No, non è più folclore: è selvaggiume. E’ inchedeve urlare “cessate il fuoco, la lingua. Pace!”. Domenica, a Benevento, Vincenzo De, ha definito Stefa Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti