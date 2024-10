Fanpage.it - Saul Coco è stato a un passo dalla morte per due volte: “Sono rimasto incosciente per giorni”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In un racconto non facileha ripercorso i due episodi della vita che più lo hanno segnato: "Sonovicino alladue. Sono cresciuto molto come persona"