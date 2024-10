Sanremo Giovani, ecco i 46 artisti selezionati finora: partono le audizioni dal vivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Diversi volti noti dei talent, come Martina Attili, Settembre, Selmi, Wax e Mew Inizia il conto alla rovescia per Sanremo Giovani dopo la decisione del direttore artistico Carlo Conti di riportare al Festival di Sanremo 2025 la categoria Nuove Proposte, scelta approvata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Quest’anno ai nastri di partenza si sono presentati Sbircialanotizia.it - Sanremo Giovani, ecco i 46 artisti selezionati finora: partono le audizioni dal vivo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Diversi volti noti dei talent, come Martina Attili, Settembre, Selmi, Wax e Mew Inizia il conto alla rovescia perdopo la decisione del direttoreco Carlo Conti di riportare al Festival di2025 la categoria Nuove Proposte, scelta approvata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Quest’anno ai nastri di partenza si sono presentati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanremo Giovani - Carlo Conti sceglie 46 cantanti - 11 di Amici : ecco chi - A condurre la gara sarà Alessandro Cattelan, e alla fine di questa fase resteranno soltanto 12 cantanti in lizza. Ci saranno Lil Jolie, Martina, Mew, Nicol e Nahaze. E a sorpresa, addirittura 11 di questi provengono dalla scuola di Amici. Al termine di questa prima scrematura, resteranno 24 artisti, che prenderanno parte ai gironi eliminatori nelle prime 4 puntate di Sanremo Giovani, trasmesse in ... (Metropolitanmagazine.it)

Sanremo Giovani 2024 - c'è il pordenonese Sea Jonh tra i 46 cantanti scelti da Carlo Conti - C'è il sanvitese Sea John, unico artista del Friuli Venezia Giulia, tra i 46 scelti da Carlo Conti per Sanremo Giovani 2024. Oggi, giovedì 17 ottobre, è iniziato il conto alla rovescia per selezionare i cantanti e i gruppi che faranno parte della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025... (Pordenonetoday.it)

Sanremo Giovani - 46 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo : anche ex di Amici e X Factor - La Commissione Musicale del Festival di Sanremo presieduta da Carlo Conti ha completato la prima fase di selezioni per Sanremo Giovani 2024. 46 artisti ammessi tra cui vecchie conoscenze di Amici, X Factor e The Voice.Continua a leggere . (Fanpage.it)