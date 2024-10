San Casciano omicidio choc | uccisa nel suo panificio Fermato il nipote

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non so quante volte i genitori del ragazzo e i nonni avevano chiesto aiuto ai servizi sociali”. E’ la drammatica testimonianza al Corriere delle Sera di un collega della vittima dell’che ha sconvolto la comunità di Chiesanuova, frazione di San, in provincia di Firenze. A uccidere Laura Frosecchi, 52enne titolare del forno Graziella, sarebbe stato il, 22enne, Mattia Scutti. Secondo quel che finora è stato ricostruito dai carabinieri, poco dopo le 11 è giunta una telefonata Stazione di SanVal di Pesa. All’altro capo del telefono un giovane che in maniera concitata affermava di avere sparato a una sua familiare all’interno di un. I militari, che hanno capito chi fosse il giovane, si sono precipitato nel frequentato esercizio commerciale della zona, dove è stata fatta la tragica scoperta. A terra c’era la proprietaria.