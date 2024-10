Liberoquotidiano.it - Salire scale meglio a tappe che d'un fiato, si consuma di più secondo la scienza

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - D'uno a? Anche il modo dileo fare una passeggiata può avere effetti diversi. Un gruppo di ricercatori dell'università Statale di Milano ha scoperto che fare pause mentre si cammina può aumentare notevolmente il dispendio energetico rispetto a farlo in modo continuo. L'esperimento, pubblicato sulla rivista 'Proceedings of the Royal Society', ha dimostrato che camminare olein brevi sessioni di 10-30 secondi fare energia dal 20 al 60% in più che percorrere la stessa distanza senza pause. Questo significa anche che alzarsi dalla sedia per fare qualche passo ogni tanto o scegliere di prendere lepuò innalzare notevolmente il nostro consumo energetico giornaliero.