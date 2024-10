Ilgiorno.it - Rogo tra i garage di un condominio in via Don Saletta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fumo e tanto spavento, ma senza conseguenze gravi per nessuno: ieri, all’ora di pranzo, pochi minuti prima delle 13, i vigili del fuoco del comando di Lodi sono dovuti intervenire a Casalpusterlengo in via Dondopo che un cittadino aveva notato che da un locale contatori nella zona deidi un palazzo condominiale usciva un fumo denso. Era il segno che si stava propagando un incendio, a causa forse di un corto circuito, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi: i pompieri sono però giunti in tempo ed hanno, con l’ausilio degli autoprottettori, estinto ilmettendo in sicurezza l’area che già si era riempita di fumo, rendendo l’aria irrespirabile. Sono stati chiamati successivamente i tecnici della società che gestisce il servizio per effettuare il sopralluogo e capire l’entità dei danni. M.B.