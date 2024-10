Anteprima24.it - “RinnovaMente Days” a Benevento: dal 23 al 26 ottobre la manifestazione organizzata per promuovere il ruolo delle rinnovabili

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAl via il 23la– Crescere con energia!”, quattro giornate di attività divulgative, incontri, dibattiti, esposizioni interattive e sport, perlo sviluppoenergieattraverso un dialogo diretto con il territorio. Giunti alla seconda edizione, gli open day di RWE fanno tappa in Campania, grazie al patrocinio del Comune di. L’evento si propone di formare, informare e coinvolgere istituzioni, operatori del settore e cittadini sui temi centrali della transizione energetica. Larientra nel più ampio programma “– Sostieni il futuro”, ideato da RWE per supportare la transizione culturale necessaria a favorire la transizione energetica ed ecologica del Paese.