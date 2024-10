Pordenonetoday.it - Ribaltone in Comune, Basso verso la candidatura a sindaco

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambio di rotta nella destra in vista delle prossime elezioni comunali. Non c'è ancora l'ufficialità ma i giochi sembrano fatti: il prossimo candidato per la poltrona disarà Alessandro. Il consigliere regionale sarà quindi in corsa per la carica di primo cittadino al posto di